La Xunta pone en valor la calidad de los quesos gallegos, reconocidos entre los mejores de España

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita dos queserías en Vilalba (Lugo). - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 May. (EUROPA PRESS) - La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este miércoles las instalaciones de las queserías Prestes y Fontelas en Vilalba (Lugo), donde ha recalcado la "excelente" calidad de los quesos gallegos, reconocidos entre los mejores de España.

La conselleira ha recordado que 8 queserías gallegos recibieron una docena de galardones en el XVI Campeonato de los Mejores quesos de España en el marco del Salón Gourmets de Madrid celebrado el pasado mes de abril. Entre las empresas premiadas estuvieron estas dos queserías de Vilalba.

La titular de Medio Rural ha destacado que estas dos firmas son un "ejemplo del buen hacer que caracteriza al sector primario gallego" y ha destacado que los productos agroalimentarios de la Comunidad, entre ellos los quesos, gozan de gran reconocimiento en espacios gastronómicos especializados con público internacional.

Gómez también ha destacado el potencial del sector, con cuatro Denominaciones de Origen Protegidas que el año pasado alcanzaron un valor económico estimado de más de 58 millones de euros, y que han contribuido al desarrollo de las zonas rurales.

Según ha incidido, para la Xunta "es una prioridad fortalecer estas producciones agroalimentarias amparadas por sellos de calidad", para lo que están en marcha iniciativas como el Plan Saborea Calidade Diferenciada, dotado con 10 millones de euros y a través del cual se potencia la promoción de los productos en diferentes eventos y actividades.