La Xunta prorroga las medidas preventivas ante la dermatosis nodular contagiosa

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publicará este miércoles una nueva resolución por la que se prorrogan y refuerzan las medidas de prevención de la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado bovino.

Así lo recogerá este miércoles el Diario Oficial de Galicia (DOG) y la decisión comenzará desde el 1 hasta el 31 de mayo, ambos incluidos, pudiéndose ampliar en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, la medida se debe a que el análisis del riesgo sanitario existente, que realizan los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consellería, aconseja mantener por ahora las medidas cautelares establecidas en Galicia, para continuar salvaguardando y protegiendo la cabaña bovina.

Así las cosas, seguirán permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino con finalidad comercial solo con asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas.

Además, los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

En relación con la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones, continuará siendo precisa la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con asistencia solo de animales de explotaciones gallegas.

También se mantiene el período de vigilancia veterinaria oficial vigente, ampliado de 21 a 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia --con destino a vida--, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en nuestra comunidad.

Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo período de tiempo. Una inmovilización que afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

También sigue siendo obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente al matadero.

NO HAY CASOS EN GALICIA

La Consellería do Medio Rural ha enviado un mensaje de tranquilidad al sector y a la ciudadanía, ya que no hay constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y tampoco se transmite a las personas.

La Xunta sigue reclamando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) una "mayor implicación" de su departamento y una "estrategia clara de coordinación" entre todas las comunidades autónomas para el control eficaz de esta enfermedad.