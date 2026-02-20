La Xunta publica el plazo de solicitudes para que centros de embalaje puedan encargarse del marcado de huevos

Archivo - Los centros de embalaje podrán encargarse del código de estos huevos, además de las propias granjas. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el decreto por el que se regula el marcado de los huevos, acordado por la Xunta, tras el anuncio de la Comisión Europea de una revisión de las normas de comercialiación que supuso la aprobación de nuevas disposiciones.

Lo hace después de que el pasado 2 de febrero el Consello de la Xunta aprobase este decreto, que incluye, como principal novedad, que los centros de embalaje podrán encargarse del código de estos huevos, además de las propias granjas. Con esta medida, se busca liberar a las explotaciones de esta tarea y agilizar su venta.

Las operadoras que pretendan modificar las condiciones o el contenido de la autorización deberán presentar una solicitud con carácter previo a la adaptación y deberán indicar los términos de la autorización que se pretende modificar.

La presentación de solicitudes y comunicaciones tendrá el plazo abierto de forma permanente para todos los procedimientos desde el día siguiente a la entrada en vigor de este decreto.

Además, el plazo para la tramitación y resolución de las solicitudes de modificación será de un mes y deberá computarse desde la fecha de presentación de la solicitud.