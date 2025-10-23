La Xunta refuerza las medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa

A CORUÑA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha reforzado las medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa, de forma que todos los bovinos que procedan de explotaciones de fuera de Galicia deberán someterse a una vigilancia veterinaria oficial de una duración mínima de 21 días naturales.

Será, informa el departamento autonómico, desde la fecha de incorporación a la explotación de destino en la comunidad autónoma gallega.

La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados también durante 21 días de manera preventiva.

Se establece, además, la obligación de desinfectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia.

Por otra parte, lanza un mensaje de tranquilidad al sector con el que se reunirá el próximo lunes para abordar esta situación y resolver dudas, avanza en un comunicado después de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) recoja este jueves una resolución por la que se refuerzan estas medidas.