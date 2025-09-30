La Xunta reivindica el apoyo a la ganadería extensiva como barrera natural contra el fuego

María José Gómez partició en la inauguración de las jornadas organizadas por UU.AA. recalcando el apoyo del Gobierno gallego a las razas autóctonas

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha puesto en valor este martes la importancia de las razas ganaderas autóctonas de Galicia en la gestión y protección del territorio, subrayando además el compromiso de la Xunta para garantizar su conservación y fomentar su desarrollo.

Según ha explicado, el apoyo a la ganadería extensiva responde a un modelo que contribuye a fijar población en el rural, conservar la biodiversidad y generar oportunidades sostenibles.

Gómez ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la jornada Galicia-Ganadería Extensiva, organizada por Unións Agrarias en el Centro de Empresas e Innovación (CEI)-Nodus.

Allí, ha destacado que este tipo de actividad constituye una barrera natural frente a los incendios forestales, ya que permite mantener el monte cuidado y productivo. En este sentido, ha recordado iniciativas como el Plan de Pastos de la Xunta, que desde 2020 ha movilizado más de 1.930 hectáreas con una inversión de 10,5 millones de euros.

AYUDAS

En este marco, ha recordado que su departamento convocó por primera vez este año una novedosa orden de ayudas para la recría de ganado bovino y ovino-caprino en peligro, con un presupuesto de 390.000 euros.

También ha puesto en valor los convenios firmados en 2025 con distintas entidades para respaldar a los criadores de estas razas en su labor de conservación y recuperación. Estos acuerdos, que estarán vigentes hasta 2027, suponen una inversión conjunta de más de 2,5 millones de euros y cuentan con la participación de la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga), la Asociación de Criadores de Porco Celta (Asoporcel), las asociaciones dedicadas al Cabalo de Pura Raza Galega y el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde).

Asimismo, la conselleira ha defendido la ganadería extensiva como parte de la identidad y la forma de vida de Galicia, al tiempo que ha resaltado el prestigio creciente de la carne de vacuno gallega, cada vez más demandada gracias a su origen garantizado y a prácticas respetuosas con el medio ambiente.

También ha añadido que las explotaciones gallegas están a la vanguardia de la modernización, con mejoras en bienestar animal, uso de nuevas tecnologías y una gran competitividad que las convierte en un referente en Europa.

PAC

En su intervención, Gómez también ha reiterado el rechazo de Galicia a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), que supondría recortes de fondos y la desaparición de los actuales pilares de apoyo. En este sentido, ha reclamado al Gobierno central que defienda con firmeza en Bruselas los intereses del sector primario gallego.

Por último, ha hecho referencia al acuerdo comercial con Mercosur, recordando que desde Galicia se sigue exigiendo que los productos importados cumplan los mismos estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal que se aplican en la Unión Europea, para evitar situaciones de competencia desleal.