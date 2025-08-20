Yolanda Díaz afea a la Xunta fallos de "coordinación" ante los fuegos y quiere la prevención "en manos públicas"

Ejemplifica con la retirada de bomberos y considera que la propia Xunta al "cambiar de órdenes" evidencia que falla la "coordinación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que no es momento aún de repartir responsabilidades ante la gestión de la ola de incendios que afecta con especial intensidad a Ourense, pero sí ha constatado, con el foco en la Xunta, que en ocasiones, "falló la coordinación", igual que ha recalcado que "la prevención debe estar en manos públicas".

En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, ha defendido que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez ha estado a la altura y ha facilitado "todos los medios", al tiempo que ella misma, ha esgrimido, se mantuvo "desde el minuto uno" en contacto "con todos los consejeros y agentes sociales".

En todo caso, tras mostrar solidaridad con todas las personas que han contribuido a la extinción de los fuegos y después de remarcar que "no es el momento de hablar de lo que se hizo bien o mal", ha constatado que "parece" que hay fallos de coordinación. Como ejemplo, ha aludido a la retirada de bomberos, a que "primero la Xunta da una orden de que se retiren y luego cambia de órdenes y los vuelve a poner".

"Hoy rectificaron y ellos mismos evidencian que falló la coordinación", ha esgrimido la vicepresidenta segunda del Gobierno, quien ha defendido que "la prevención de incendios tiene que estar en manos públicas".

"Esta política no puede estar en manos privadas, hay que cambiar la concepción de lo que se hace. Los incendios no se apagan en verano, la mejor política pública es la preventiva y este es un nuevo enfoque que tiene que hacerse a lo largo de todo el año", ha agregado, antes de poner el foco en limpiar en invierno la maleza, pero también repoblar especies autóctonas, cuidar el terreno agrario y promover la ganadería extensiva.

"Necesitamos un rural vivo y hay que desplegar políticas públicas que fomenten justamente la cultura de la prevención", ha esgrimido, para mostrar su desacuerdo de una gestión en la que los trabajadores, al margen de sufrir "precariedad laboral", son contratados solo unos meses para extinción.

¿PEDIR DIMISIONES? "NO ES MI ESTILO"

Enfrente, Díaz, que participará este jueves en una concentración en Vigo vinculada con los incendios y su gestión, ha esgrimido que es preciso apostar por la prevención. Eso sí, sobre si debería haber dimisiones en la Xunta, ha evitado una petición expresa al respecto porque, ha dicho, "no" es su "estilo".

"Ahora hay que salvar la vida, todo lo que tenemos y luego ya depuraremos responsabilidades", ha aseverado.