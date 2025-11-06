Las ayudas autonómicas para ciberseguridad en empresas se pueden solicitar hasta el 10 de diciembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha recordado este jueves que hasta el 10 de diciembre todavía se pueden solicitar las nuevas ayudas de la Xunta para servicios empresariales de ciberseguridad, que cuentan con un presupuesto de 1,5 millones de euros y 22 compañías tecnológicas adheridas como proveedores homologados.

Así lo ha señalado durante su intervención en la apertura de la segunda jornada del V Encuentro Gallego de Ciberseguridad-CIBER.gal, donde ha explicado que estos apoyos son de concesión directa, para todo tipo de empresas y financian hasta el 75% del coste de estos servicios, con un tope máximo de 30.000 euros.

Según ha dicho, el objetivo es que las empresas gallegas tengan acceso a un catálogo de proveedores y servicios de ciberseguridad: diagnosis y evaluación de riesgos, implantación de soluciones técnicas o mejora de la operatividad interna, entre otros.

Lorenzana ha puesto en valor que en el último año las empresas gallegas incrementaron su gasto en ciberseguridad en un 23%, hasta los 126 millones de euros. La idea es "consolidar esta tendencia", por lo que la Xunta ha puesto en marcha esta nueva línea de ayudas y otra destinada a la inteligencia artificial.

"La mayor oportunidad que tienen las empresas para ganar en tamaño y en productividad es ir, poco a poco, incorporando a sus procesos la inteligencia artificial, la digitalización y la innovación", ha añadido la conselleira.