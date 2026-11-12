Uno de cada cuatro miembros de la USC conoce algún caso de violencia de género digital, según un estudio

Archivo - Grupo de jóvenes usando sus móviles. - GOLUBOVY/ISTOCK - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro miembros de la comunidad universitaria de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) --entre el campus de Lugo y el de Santiago-- afirma conocer algún caso de violencia de género digital en su entorno académico. Un dato que la investigadora principal del proyecto DESVELA-VX, Carmen Fernández-Morante, ha calificado de "alarmante" en declaraciones a Europa Press, advirtiendo de que esta problemática se ha introducido de forma "nuclear y expansiva" en la vida universitaria.

El estudio, dirigido conjuntamente por Fernández-Morante y Lorena Casal-Otero desde el Grupo de Tecnología Educativa del Instituto de Ciencias da Educación (ICE-USC) y financiado por el Ministerio de Igualdad y la propia USC, ha analizado una muestra de 1.016 personas entre alumnado de grado (44,3%), PDI (26,2%), PTXAS (22,1%) y estudiantes de máster y doctorado (7,4%).

Además, 103 de los encuestados afirma haber sido víctima directa de violencia digital o haberla presenciado. Esta incidencia afecta con especial intensidad a las personas del colectivo LGBTI, donde el porcentaje de víctimas escala al 9,2%, más del doble que entre la población no LGBTI (4,5%).

Para Fernández-Morante, este impacto directo sobre las víctimas refleja "la realidad de la sociedad y el alto nivel de exposición al que estamos sometidos". Además, la investigación constata un impacto desigual por perfiles: el 71,3% del estudiantado ha estado expuesto a contenido sexual digital no consentido o generado con IA, frente al 44,3% del PTXAS y el 37,7% del PDI.

La experta de la USC ha incidido en la paradoja que atraviesa la comunidad: a pesar de que el 91,1% encuentra contenido falso o manipulado por IA, un 95,8% considera graves los 'deepfakes' sexuales

y un 82,6% sabe que son delito, un 57,3% reconoce que no sabría explicar qué es un 'deepfake'.

"Conocemos la palabra, pero no somos capaces de identificar dónde está la conducta delictiva o dañina", ha señalado Morante, asimismo, ha alertado de la velocidad a la que avanza la tecnología. "La Inteligencia Artificial es un tsunami y va a tal velocidad que, ni siquiera bien intencionados y con planes de igualdad como tenemos en la universidad, va más rápido que tú", ha añadido.

FALTA DE CONFIANZA INSTITUCIONAL

En este contexto, de las 103 personas que vivieron o presenciaron directamente un episodio de violencia digital, 41 decidió no buscar ayuda ni denunciar, mientras que 39 acudieron a su entorno íntimo y solo 23 utilizaron vías institucionales.

Entre las razones manifestadas por quienes no denunciaron, la "falta de confianza en el sistema es el motivo principal (69,7%)", seguido de la vergüenza o el miedo (42,4%) y el desconocimiento sobre a dónde acudir (30,3%).

Fernández-Morante explica que las víctimas sufren una "doble vulnerabilidad": "Tú eres la víctima pero en parte te hacen sentir culpable, 'algo habrás hecho tú para provocarlo'", ha relatado. Asimismo, ha lamentado que el estudiantado no perciba los canales universitarios como "resolutivos".

"Es muy duro, pero los canales de denuncia en la universidad no los consideran eficaces para parar o tomar medidas sobre el problema", ha explicado. De este modo, y ante una agresión digital, la investigadora recomienda a cualquier afectado "no esperar, no tener miedo ni vergüenza y pedir ayuda inmediatamente".

Aunque recursos como el teléfono 016 o la Oficina de Igualdade de la USC cuentan con visibilidad, Fernández-Morante destaca que la herramienta más rápida para retirar contenidos íntimos no consentidos es la menos conocida: el Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), identificada tan solo por el 5,1% de la muestra.

"Es el canal más importante y ejecutivo que tenemos porque puede parar de inmediato una imagen manipulada o comprometida difundida en Internet", ha aseverado Morante, sugiriendo combinar este canal con la notificación a la universidad y las líneas de atención a víctimas.

Con todo, el equipo investigador del proyecto ha desarrollado materiales educativos abiertos, entre los que destaca un recorrido inmersivo 360º por el campus conducido por un avatar digital interactivo. A través de este recurso, los participantes adquirirán herramientas de verificación de fuentes y pautas prácticas de actuación frente a los 'deepfakes' sexuales.