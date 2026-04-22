Un centro gallego de investigación interuniversitario activa la conexión ciencia-empresa sobre bioeconomía

Ecobas organiza un encuentro sobre bioeconomía - USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro gallego de investigación interuniversitario Ecobas (de economía y empresa para la sociedad) ha activado la conexión ciencia-empresa en un encuentro con agentes del ámbito para el impulso de la bioeconomía en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

Lo ha hecho como promotor y líder del proyecto 'BioTransfer_GNP' en una cita en la que los participantes intercambiaron información estratégica para el desarrollo y el futuro del sector.

Así, las tres universidades públicas gallegas forman parte del consorcio que llevará adelante este proyecto, que cuenta con financiación europea y que será ejecutado hasta finales de 2027.

En concreto, 'BioTransfer_GNP' buscará integrar la biotecnología y la economía circular y generar un ecosistema que permita avanzar hacia modelos productivos más sostenibles.