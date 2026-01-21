El CITIC de la UDC promueve una conferencia sobre el enfoque científico-práctico para "la IA verde"

A CORUÑA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC) acogerá el próximo 28 de enero la conferencia titulada 'Un enfoque científico-práctico para la IA verde".

Será, informa el rectorado coruñés, impartida por Rubén Cuevas, profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, subdirector del Instituto UC3M-Santander de Big Data y CEO y cofundador de la empresa tecnológica Hiili.

La charla se enmarca en el ciclo 'Convergencia Verde: IA para un futuro sostenible', impulsado por la Cátedra Inditex-UDC en Algoritmos Verdes.

La misma abordará "uno de los principales retos actuales del desarrollo tecnológico: el elevado consumo de energía, agua y las emisiones de carbono asociadas a la inteligencia artificial".