A Coruña acoge un encuentro sobre el ecosistema tecnológico

Encuentro tecnológico en A Coruña - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

A CORUÑA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

A Coruña ha acogido un encuentro sobre el ecosistema tecnológico con la presencia, entre otros, del concejal de Educación e Innovación del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego.

El edil ha presentado, en la Ciudad de las TIC, el proyecto europeo 'Allocate' ante la delegación internacional que participa en la misión 'GovTech: innovación, seguridad y cooperación", organizada por el Clúster TIC Galicia para dar a conocer el ecosistema tecnológico gallego.

La misión reúne a representantes de 14 entidades de Argentina, Guatemala, Panamá y Uruguay. Durante el encuentro, Juan Ignacio Borrego ha trasladado a los integrantes de la delegación la visión de A Coruña ante el desarrollo de la inteligencia artificial.

También ha señalado la necesidad de aprovechar las capacidades tecnológicas y de conocimiento existentes en la ciudad para generar innovación desde el propio territorio.

"Esta visión conecta con el compromiso municipal con la mejora continua de las políticas y servicios públicos y con la generación de oportunidades de futuro y progreso social y económico", sostiene.