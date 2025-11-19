Cuenta atrás para que Galicia cuente con un nuevo supercomputador y una fábrica de IA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participan en el acto de colocación de la primera pedra de la nueva sede del Cesga, a 19 de noviembre de 2025. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La construcción del nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), que albergará un renovado 'data center' y una de las 19 fábricas de IA de Europa, ha arrancado este miércoles con un acto simbólico de colocación de la primera piedra.

El director del Cesga, Lois Orosa; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han acudido a la parcela del polígono de A Sionlla que contendrá el nuevo inmueble y que, hasta ahora, era un solar. "En 7 meses tiene que ser mucho más: tiene que ser el digno y preparado edificio para todo lo que tenemos y, sobre todo, para lo que está por venir", ha avanzado el titular del Ejecutivo gallego.

Este 'data center' albergará la nueva infraestructura de supercomputación, clásica y cuántica, de la entidad. De este modo, incorporará el sistema Finisterrae IV, ya que la capacidad de su anterior versión (Finisterrae III) está "totalmente superada" y no puede dar respuesta a la creciente demanda, tal y como ha apuntado Orosa.

En su momento, Finisterrae III contaba con la "mayor capacidad" para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial de España: "En aquel momento estaba por encima del de Barcelona".

Este edificio también será donde se ubique '1Helthai', una de las 19 únicas fábricas de IA que existirán en Europa. Contará con un enfoque 'One Health', que supone estar orientado a la cuestión de salud de una forma integral, con una perspectiva humana, animal y medioambiental.

La factoría dará servicio especialmente a pymes y también a otras empresas e instituciones. "Esto marca un antes y un después en nuestro camino y nuestra presencia en Europa", ha valorado Orosa. Este proyecto ha sido coliderado con el CSIC, cuya directora en Galicia, Carmen Sotelo, ha destacado que refuerza la "visión compartida" de que la IA será clave en retos científicos y sociales.

En total, la inversión de la nueva sede del Cesga ascenderá a 56 millones de euros --entre construcción y equpamiento--, cofinanciados con fondos europeos. Actualmente, el Cesga cuenta con 1.674 usuarios, procedentes de las tres universidaes gallegas y otras españolas, y colabora con entidades como Meteogalicia o el satélite europeo Copernicus.

"UNO DE LOS GRANDES NODOS DIGITALES DE EUROPA"

El delegado del Gobierno coincide con Orosa en que la nueva sede del Cesga marcará "un antes y un después" para el desarrollo tecnológico de Galicia y reforzará su papel como "uno de los grandes nodos digitales de Europa", con lo que será capaz de atraer talento, generar empleo e impulsar ciencia de excelencia.

"Este edificio se hace no solo porque el Cesga ha adquirido una de sobra mayoría de edad, sino porque lo que viene ahora nos tiene que dar muchísimas alegrías", ha valorado, por su parte, Alfonso Rueda, que ha destacazo el liderazgo de Galicia en "algo con tanto futuro y tan complejo" como la tecnología cuántica.