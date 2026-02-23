La Diputación de A Coruña y el CITIC promueven un programa educativo sobre IA en institutos de la provincia

La Diputación de A Coruña y el CITIC impulsan un programa educativo sobre IA - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC) han puesto en marcha un nuevo programa formativo sobre Inteligencia Artitificial Generativa, dirigido a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la provincia.

La diputada de Educación, Yoya Neira, y el subdirector del CITIC de la UDC, Javier Pereira, han inaugurado la iniciativa en el IES Agra del Orzán, de la ciudad herculina, acompañando al alumnado en las primeras prácticas con herramientas de IA.

El programa, impulsado por la Diputación de A Coruña en colaboración con el CITIC, se desarrollará en 20 instituciones de la provincia y está destinado a alumnado de 4º de la ESO y Primero de Bachillerato.

El objetivo, añade, es "acercar competencias básicas en Inteligencia Artificial Generativa a los jóvenes, facilitando el conocimiento y el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini o HuggingChat, al tiempo que se fomenta una reflexión crítica sobre su empleo ético, seguro y responsable".