La Diputación lanza 'Ourense Reto Dixital' para formar en competencias básicas a la población rural

Jornada de presentación del programa 'Ourense Reto Dixital' en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, presidida por el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor - ALBERTE PAZ

OURENSE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense ha presentado este jueves en el Centro Cultural Marcos Valcárcel el programa 'Ourense Reto Dixital', para ofrecer formación a 6.000 ciudadanos del medio rural en competencias digitales básicas.

Tal y como ha explicado el presidente provincial, Luis Menor, acompañado del director del Área de Transparencia, Marcos Valiño, esta iniciativa busca trasladar conocimientos tecnológicos a las personas que viven en el rural de provincia, especialmente, a los colectivos más vulnerables, como "personas mayores, desempleadas, infancia y juventud".

Se trata de una iniciativa que formará impartiendo "cursos presenciales y virtuales", con una "duración mínima de 7,5 horas", para aportar conocimientos para la "adquisición de competencias digitales básicas", y se habilitará un "aula itinerante" para "impartir formación en aquellos lugares en los que no existan espacios específicos" para ello.

Entre las principales competencias, el presidente provincial ha insistido en aportar conocimientos para "realizar gestiones en línea con seguridad y confianza", entre ellas "hacer una compra, pedir una cita médica" o "relacionarse con la administración que cada vez solicita más este tipo de relaciones".

En esta línea, Menor ha destacado que la capacitación digital es una cuestión "muy importante" para "dotar de competencias básicas para la vida diaria de las personas que viven en el rural". "Una provincia rural se hace con servicios, con capacidades, con conocimientos y este proyecto recoge perfectamente estos objetivos", ha añadido.

En concreto, el programa cuenta con una subvención de 750.000 euros de los fondos Next Generation, gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y ya están adheridos 67 ayuntamientos de la provincia y 17 asociaciones de interés social, pero "el resto podrán sumarse comunicándolo" a la administración provincial.