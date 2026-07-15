Educación reivindica la importancia de usar la tecnología "de forma apropiada" y "sin improvisar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha reivindicado este miércoles la importancia de "no usar la tecnología por usar" en la educación, sino hacerlo "de forma apropiada" y "sin improvisar".

Así lo ha señalado tras ser preguntada por la diputada 'popular' Cecilia Vázquez en la Comisión 4ª de Educación y Cultura del Parlamento de Galicia por la Estratexia de Educación Dixital de Galicia.

Fernández ha dicho que esta estrategia orienta toda la transformación digital del sistema educativo de la Comunidad, porque la Consellería "no improvisa". Ella ha dicho que no se trata de usar dispositivos, sino de cómo pueden ayudar a educar a los más pequeños.

También se ha referido al reto que supone la inteligencia artificial, indicando que la Xunta es "valiente" y la incorporará al sistema, pero siempre con límites para mantener la privacidad y el tratamiento de datos y ayudar a desarrollar el pensamiento crítico de las personas.