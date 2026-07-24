Estudiantes de la UVigo ponen rumbo a Austria para iniciar la temporada de Formula Student en Spielberg

Imagen del coche y del equipo. - DUVI

VIGO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidade de Vigo (UVigo) han puesto rumbo en las últimas horas a Austria para iniciar este domingo la temporada de Formula Student en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

De esta manera, el UM26, nombre del monoplaza de la escudería universitaria UVigo Motorsport, ya está camino al país europeo con una expedición compuesta por 28 miembros.

Desde su presentación en sociedad el pasado día 7, el equipo ha continuado con la puesta a punto del UM26, puliendo pequeños detalles que fueron apareciendo en los test realizados estas últimas semanas durante las pruebas realizadas en los aparcamientos de la Escuela de Ingeniería Industrial y de la Facultad de Filología y Traducción y en las instalaciones del CTAG.

La líder del equipo, Marta Cabo, ha indicado que la competición austriaca comenzará el domingo y terminará el jueves, día 30 de julio. En ella se medirán hasta 57 equipos de distintas universidades europeas.

"Los primeros días serán para las pruebas estáticas", ha indicado Cabo, especificando que entre ellas se incluyen el análisis de los costes y el plan de negocio o el diseño de ingeniería. En los últimos días tendrán lugar las pruebas dinámicas en las que el coche se probará en pista.

Tras Austria, la siguiente parada será en el circuito de Montmeló de Barcelona del 1 al 7 de agosto.