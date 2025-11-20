Expertas jurídicas sitúan la violencia contra la menor como principal reto de la ciberdelincuencia machista

Congreso 'Os medios de comunicación e a loita contra a ciberviolencia machista', a 20 de noviembre de 2025. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertas en el terreno jurídico han centrado su atención en el factor edad y la violencia contra la menor en el panel 'Ciberviolencia machista: un delito público con escasa visibilidad', dentro de un congreso organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia este miércoles en Santiago.

Tanto la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia, Elena Steinger Doallo, como la magistrada titular de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Belén Rubido, han destacado la "situación privilegiada" de España y su posición de "adelanto" al respecto la legislación europea.

En 2024, se aprobó la Directiva europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, de la que España es "pionera" al haber incorporado previamente aspectos ya contemplados en la declaración de Estambul de 2011. "Que se reconozca a nivel europeo esa discriminación estructural contra las mujeres en sus relaciones privadas, que esto sea una realidad es realmente importantísimo", ha valorado Rubido.

La magistrada considera relevante que la directiva ya incorpore la violencia presenciada y la que las víctimas menores sufren: "Las niñas eran las grandes olvidadas de la violencia de género". Así, llama a que se dé una mayor visibilidad a la violencia ejercida entre jóvenes y que, al mismo tiempo, también se atienda a los intereses del menor en casos, por ejemplo, de violencia vicaria.

Además, tanto Rubido como Steinger ponen el acento en el papel central que juegan las tecnologías y redes sociales en la vida de las nuevas generaciones, para lo que la fiscal delegada pide "formación" desde una perspectiva multidisciplinar a adultos y jóvenes.

"Muchos niños y adolescentes no conocen ni lo que es la privacidad, ni la intimidad, ni la consecuencia de poner a disposición de terceros, de empresas y plataformas datos que, para los que no somos nativos digitales, es algo absolutamente irrenunciable", ha situado Steinger y añade: "Tienen que ser educados en identificar y proteger esos datos".

La fiscal delegada lo contextualiza en "una digitalización de la vida diaria" y entiende el mundo cibernético como "una trasposición del mundo real". "Todos los estereotipos y discriminaciones estructurales van a tener su reflejo en el mundo digital", explica, al tiempo que apunta que el mismo fenómeno se produce con la violencia.

ESTUDIO DE LA CIBERVIOLENCIA MACHISTA DENUNCIADA

Por otra parte, la jefa de área en la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), María José Garrido, ha avanzado en el mismo panel que, en las próximas semanas, se publicará en la página del Ministerio de Interior un informe que analiza la ciberviolencia machista denunciada en España, a través de un análisis cuantitativo y cualitativo.

Garrido ha recordado que, cuando fue destinada a la Secretería, certificó qué no había estudios sobre la incidencia de la ciberviolencia a nivel estatal. "Hay información fundamental que todavía es desconocida", ha opinado. Además, ha insistido en que era importante que este estudio no se centrase únicamente en cuántos delitos se producen y explorar "cómo se da" esta violencia.