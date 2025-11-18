Expertos en aplicación de la Inteligencia Artificial al deporte participarán en un congreso en A Coruña

A CORUÑA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

A Coruña acogerá los días 21 y 22 de noviembre el congreso 'Techsportnow' en el que expertos nacionales e internacionales abordarán la aplicación de la Inteligencia Artificial en el deporte.

El Palacio Municipal de María Pita ha acogido este martes la presentación de este evento, en un acto con presencia del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Junto a él ha estado el presidente de la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede) y director del congreso, Eduardo Blanco.

La primera edición de este congreso contará con la participación de 20 expetos en este ámbito y procedentes de España, Portugal y Latinoamérica.

Entre ellos estarán Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, e Ignasi Belda, directora general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).