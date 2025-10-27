Finsa, Inditex y Naturgy se incorporan al patronato del centro tecnológico ITG

A CORUÑA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico ITG refuerza su patronato con la incorporación de Finsa, Inditex y Naturgy, tres firmas líderes en la transformación de la madera, el sector textil y el sector energético, respectivamente.

Según informa, su entrada supone "un importante refuerzo al ecosistema de innovación y excelencia tecnológica que impulsa ITG con el objetivo de mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, así como acompañar a empresas punteras en el desarrollo de soluciones innovadoras".

"De este modo, ITG consolida su papel como polo tractor de la I+D+i en Galicia y en España, reforzando su capacidad para crear sinergias que den respuesta a los grandes retos de la sociedad: digitalización, sostenibilidad, energía, movilidad y competitividad industrial", añade.

En este sentido, apunta que la entrada de tres grandes compañías como Finsa, Inditex y Naturgy "es un paso decisivo en nuestra misión de transformar la tecnología en soluciones reales para la industria y la sociedad".

"Su compromiso demuestra la confianza del sector privado en la aportación de valor diferencial y de competitividad que es nuestra razón de ser", afirma Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.