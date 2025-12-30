Galicia, comunidad más beneficiada del programa del Gobierno de ciudades inteligentes al recibir 21 millones

Archivo - FILED - 05 October 2021, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: An employee of the High Performance Computing Centre HLRS holds a fibre optic cable. Swedish construction and development company Skanska has signed a contract with a repeat client to build - Marijan Murat/dpa - Archivo

Las ayudas de RedCyTI son de 89 millones para toda España

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha puesto en marcha un programa de ayudas denominado 'RedCyTI', dotado con 89 millones de euros para potenciar la digitalización de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado. Galicia es la comunidad más beneficiada al recibir 21 millones de euros del total.

Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de bases de esta línea de ayudas y se espera que el plazo de solicitudes se abra "próximamente".

Los proyectos subvencionables en esta futura convocatoria estarán ligados a iniciativas que sirvan para potenciar la digitalización al servicio de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento.

Además, los proyectos deberán incluir actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial.

Asimismo, se apoyará la creación o mejora de espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.

"Ejemplos de estas actuaciones serían la creación de espacios de prueba (...) para el sector de la movilidad y transporte (vehículos conectados y autónomos, drones), la creación de laboratorios urbanos de innovación o la dotación de las infraestructuras necesarias para la prueba y desarrollo de tecnologías de aplicación a sectores como la agricultura, la pesca, la ganadería, o la energía, entre otros", ha apuntado la cartera que dirige Óscar López.

Red.es, a través de fondos propios y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), aportará entre el 40% y el 85% de cada iniciativa seleccionada, que habrá de tener un presupuesto total de entre 1,5 y 6 millones de euros.

El porcentaje variará según la comunidad autónoma desde la que se presente y podrán solicitar estas ayudas las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

En ese sentido, en el BOE se especifica que dentro de este programa de ayudas a Galicia le corresponden 21,01 millones de euros, por lo que será la comunidad autónoma más beneficiada, seguida de Andalucía (17,32 millones de euros) y Extremadura (8,07 millones de euros).

En conjunto, Galicia, Andalucía y Extremadura recibirán el 52% del total de los 89,15 millones de euros en ayudas que contempla el programa 'RedCyTI'.

Les siguen la Comunidad Valenciana (7,57 millones de euros), Cataluña, Madrid y País Vasco (con 3,75 millones cada una), Castilla y León (3,58 millones de euros), Canarias (3,26 millones de euros) y Castilla-La Mancha (3,06 millones de euros).

Tras ellas se sitúan Murcia (2,25 millones), Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra (2 millones de euros cada una), Aragón (1,98 millones de euros) y Baleares (1,75 millones de euros).

"Los criterios de otorgamiento valorarán aspectos como el grado de madurez digital, el impacto de la iniciativa en el desarrollo económico local y su sostenibilidad. Aquellos proyectos que sean seleccionados recibirán una ayuda en régimen de concurrencia competitiva, que será licitada y ejecutada por Red.es", ha detallado Transformación Digital.