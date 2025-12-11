El Gobierno celebra que la Comisión Europea permita el uso de fondos europeos y FEDER para Gigafactorías IA

Archivo - El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha celebrado que el Consejo de Competitividad de la Unión Europea aprobara este miércoles una modificación del reglamento de EuroHPC "muy favorable" para el proyecto European One-Health AI Factory y las próximas Gigafactorías IA previstas.

Con este nuevo reglamento será posible el uso de fondos de recuperación y también FEDER en la cofinanciación nacional que necesitan estos proyectos. Se trata da un cambio solicitado por España y aprobado por la Comisión Europea.

Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, durante el acto de presentación de la factoría de IA 1HealthAI celebrado en Santiago de Compostela.

Cigudosa ha explicado que este tipo de infraestructuras tendrán impactos "muy relevantes" en el tejido producto español. Así, ha destacado que "impulsará la creación y el fortalecimiento de startups; mejorará la competitividad de nuestras empresas; atraerá talento internacional y generará empleo cualificado; y abrirá el acceso a herramientas avanzadas de IA a todos los agentes del sector de las ciencias de la vida".

"No hablamos de promesas futuras, hablamos de aplicaciones reales que mejorarán la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Crear una AI Factory significa construir un ecosistema completo: Supercomputación soberana y espacios de datos federados; entornos regulados donde validar sistemas de IA de alto riesgo; formación en talento especializado; y una sólida gobernanza ética conforme a la normativa europea", ha asegurado.

Por todo ello, Cigudosa ha detallado que, de los 82 millones del proyecto, 54 millones se destinarán al supercomputador, 24 millones a servicios para empresas y 4 millones a la plataforma experimental, permitiendo la creación de puestos altamente cualificados entre investigadores e ingenieros. "Europa necesita este tipo de infraestructuras para ser competitiva en IA a gran escala. Los modelos actuales requieren billones de parámetros y enormes recursos energéticos", ha comentado.

En este punto, ha afirmado que la One-Health AI Factory "responde a este reto desde la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento normativo del AI Act".

"Las AI Factories son espacios diseñados para crear, probar e implementar soluciones de Inteligencia Artificial. El impacto será muy amplio. Galicia atraerá proyectos estratégicos e investigadores internacionales, pero los beneficios alcanzarán a toda Europa", ha apuntado.

El secretario de Estado ha puesto en valor que la European One-Health AI Factory "es una oportunidad única para liderar una transformación digital responsable en salud y medio ambiente" y que refuerza la autonomía estratégica española, estimula la innovación, crea empleo cualificado y consolida a España "como motor de innovación europea ética y sostenible".

"Hoy inauguramos no solo una infraestructura, sino un compromiso colectivo con el futuro: con una ciencia que mejora vidas, una tecnología que respeta valores y un país que cree firmemente en su talento", ha aseverado.

La European One-Health AI Factory, según ha comentado Cigudosa, es una iniciativa que sitúa a Galicia y a España "en la vanguardia europea de la Inteligencia Artificial aplicada a la salud, la biotecnología y el medio ambiente".

España, junto a Alemania y Polonia, es uno de los únicos tres países de la Unión Europea que cuenta ya con dos fábricas de Inteligencia Artificial aprobadas por la Comisión Europea.

"Esto no es casualidad, sino el reflejo de una estrategia clara de país para avanzar hacia un liderazgo tecnológico responsable, soberano y al servicio de la ciudadanía", ha puntualizado.