Hermasa se constituye como grupo y crea BlueAtlantIQ, una empresa de datos e IA aplicados al sector conservero

VIGO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viguesa Hermasa, dedicada a la maquinaria para la industria conservera de atún y sardina, ha presentado este viernes en la ciudad olívica su nueva etapa, en la que se constituye como grupo, y ha anunciado la creación de BlueAtlantIQ, una compañía que se dedica a los datos y la inteligencia artificial aplicados al sector conservero.

Así, la presidenta de Hermasa, Sara Rodríguez Gude, ha anunciado la constitución de Hermasa Global Group y el nacimiento de BlueAtlantIQ. De este modo, el grupo se organiza en torno a dos sociedades: Hermasa Canning Technology, núcleo industrial que diseña, fabrica, instala y pone en marcha máquinas y líneas completas para la conserva de atún y sardina, y presta el servicio técnico y posventa; y BlueAtlantIQ Technologies, que nace del departamento de Datos de Hermasa, "el equipo que desde 2018 investiga cómo aplicar la ciencia de datos a la conserva".

Su objetivo, ha explicado la compañía, es "convertir los datos de una fábrica de conservas en decisiones rentables", conectar máquinas, procesos y personas, desde la captura del dato hasta la optimización de la producción.

Entre sus soluciones figuran TunaView, un sistema de control de eficiencia para líneas de atún que muestra en tiempo real la productividad y el rendimiento de la línea; soluciones de visión artificial con inteligencia artificial para aplicaciones específicas de la conserva, como la inspección del producto en línea; y sistemas de control de producción con analítica de datos avanzada para seguir el rendimiento y la eficiencia global de los equipos (OEE) por línea y por turno.

Hermasa aporta el conocimiento de la máquina, el sensor, el proceso y el control de la línea; BlueAtlantIQ, los datos, la analítica, el software y los modelos de inteligencia artificial.

"El grupo no cambia lo que somos: lo protege. Es la forma de ordenarnos para crecer con más foco y más agilidad, manteniendo nuestra independencia, nuestra identidad y nuestras raíces", ha señalado Sara Rodríguez Gude.

Con esta nueva etapa, Hermasa Global Group asume tres compromisos: con sus clientes, que cada máquina instalada les aporte valor durante toda su vida útil; con Vigo y con Galicia, donde seguirán su centro de ingeniería y de decisión y donde quiere "seguir creando empleo cualificado y estable"; y con la industria conservera internacional, a la que quiere "ofrecer el ecosistema tecnológico más avanzado del sector".

El acto de presentación ha contado también con la participación de Roberto Alonso, secretario general de Anfaco-Cytma, que ha presentado los resultados del proyecto TEMOPIC, en el que ambas entidades han estado trabajando desde 2023, para la aplicación de la IA a las líneas de atún.

La iniciativa busca diseñar y desarrollar sistemas fotónicos para optimizar el control del empacado, maquinaria inteligente de empacado, aplicación de sensores para la caracterización rápida del atún, uso de visión artificial y tecnología NIR, etc.