Nombrados los 12 expertos del nuevo Consello Asesor de I+G+i para reforzar el avance de en este ámbito

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la reunión del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

Entre los integrantes están profesionales de reconocido prestigio como Ángel Carracedo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha analizado este lunes un informe sobre el nuevo Consello asesor en investigación e innovación de Galicia, un órgano que estará formado por 12 expertos de reconocido prestigio en I+D+i tanto en Galicia como en el exterior.

De ello ha explicado la Xunta, que destaca que su función será asesorar al Gobierno autonómico en la materia con el objetivo de reforzar el avance en este ámbito en un momento en el que la Comunidad despunta en ámbitos como la biotecnología, la inteligencia artificial o la computación cuántica y alcanza numerosos hitos.

Para posicionar a Galicia como una región de referencia a nivel internacional e impulsar aún más la ciencia y la innovación concretada en la marca I+G+I la Xunta decidió reformular este órgano adscrito a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP a través de la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos de este año con un nueva estructura.

Ahora, una vez realizados los nombramientos de sus miembros, empezará a funcionar en las próximas semanas con el foco puesto en la investigación, en la transferencia de conocimiento, en la valorización de los resultados y en la innovación tecnológica y empresarial. De hecho, uno de los primeros cometidos será participar en la elaboración de la nueva Ley de ciencia e innovación de Galicia.

El Consejo Asesor, con mandatos por cuatro años prorrogables, está formado por 12 profesionales de trayectoria contrastada a nivel científico, tecnológico, empresarial y de políticas públicas, garantizando así una representación equilibrada y muy variada con diversidad de perfiles que reflejan la pluralidad del ecosistema gallego de I+D+i.

INTEGRANTES

Las personas que forman parte de este organismo, además del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y de la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, son cinco del ámbito de la investigación, tres del de las políticas públicas y cuatro del ámbito de la innovación, empresa y emprendimiento. Cuentan con carreras aplaudidas en Galicia, en el resto de España y en el extranjero y se apuesta por un equilibrio en la composición con seis mujeres y seis hombres.

Del campo de la investigación proceden el catedrático de Medicina Legal de la USC y director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo; la catedrática de Ingeniería Mecánica, Maquinas y Motores Térmicos y Fluidos de la Universidade de Vigo, Concepción Paz; la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Eva Poveda; así como la primera catedrática de Astrofísica de Galicia y presidenta de la Sociedad Española de Astronomía, Minia Manteiga, y el catedrático de Inteligencia Artificial de la USC y director científico del CiTIUS, Senén Barro.

Del área de las políticas públicas de I+D+i son el director general de la Fundación Cotec para la Innovación, Jorge Barrero; el ingeniero agrónomo y exdirector general de Agricultura y de Investigación de la Comisión Europea, Cuqui Silva, y la doctora en Informática, licenciada en Física y directora adjunta dela Fundación General del CSIC, Paloma Domingos.

En el ámbito de la innovación, empresa y emprendimiento, participan el director gerente del centro tecnológico Aimen y presidente de la red Atiga, Jesús Lago; el cofundador y CEO de Mestrelab Research, Santiago Domínguez; la CEO de la empresa líder en maquinaria para la industria conservera Hermasa Canning Technology, Sara Rodríguez, y la doctora en Biología Molecular y fundadora de Batea Oncology, Sonia Martínez.