Oficinas Acelera pyme de Galicia participan en la 'Semana de la IA' impulsada por Red.es

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha puesto en marcha por primera vez la 'Semana de la IA' en la red de Oficinas Acelera pyme, según ha informado este jueves la institución en un comunicado.

La Delegación del Gobierno ha concretado que cuatro de las Oficinas Acelera pyme de Galicia serán las encargadas de impulsar una programación compuesta por 12 actividades, mediante jornadas de sensibilización, talleres prácticos, webinars, sesiones de asesoramiento y diagnóstico, así como encuentros con expertos que permitirán a las pymes comprender cómo integrar la IA en áreas clave de su negocio.

Entre las temáticas previstas destacan la productividad y eficiencia empresarial, la automatización de procesos, el marketing y las ventas, el análisis de datos, la estrategia digital, la IA segura y confiable, o las aplicaciones sectoriales de esta tecnología.

En su conjunto, la iniciativa estatal, desarrollada en coordinación con la red de oficinas, tiene como objetivo principal visibilizar la aplicación real y práctica de la inteligencia artificial en el tejido empresarial de todo el país, permitiendo a miles de empresas conocer casos de éxito, soluciones adaptadas a sus necesidades y el uso responsable, ético y seguro conforme al marco jurídico aplicable.

Las jornadas se celebrarán del 21 al 24 de septiembre a través de una programación distribuida por todo el territorio nacional, la cual puede consultarse en la web de Acelera pyme, ofreciendo un enfoque práctico y a medida mediante la participación de 54 Oficinas Acelera pyme que desarrollarán un total de 146 actividades.

La propuesta busca mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante cinco grandes objetivos: acercar conceptos fundamentales, fomentar la adopción de herramientas innovadoras, impulsar la transformación digital, difundir casos de uso reales y promover un desarrollo ético.

Como cierre, se celebrará una Jornada de Oficinas Acelera pyme en la que se compartirán conclusiones, experiencias y buenas prácticas.

RED CONSOLIDADA

Desde el lanzamiento de su primera convocatoria en 2020, la red de oficinas Acelera pyme ha contribuido a acelerar la transformación digital del tejido emprendedor, logrando impactar a más de 200.000 pymes únicas y realizar más de 12.000 actividades en todo el territorio nacional.

Con la última convocatoria de 2025, que cuenta con 76 oficinas distribuidas por el país, Red.es amplía y renueva su compromiso con estos puntos de asesoramiento, físicos y virtuales, que fomentan la adopción tecnológica y acompañan el emprendimiento digital.

Dicha convocatoria de 2025 dispone de un importe de ayuda concedida de 29 millones de euros, financiados por el Gobierno de España y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027.