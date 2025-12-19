Rueda atribuye el "buen momento" de la innovación gallega a la colaboración público-privada

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el acto de conmemoración del 25 aniversario de Plexus Tech. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este viernes que la innovación gallega vive su mejor momento y lo ha atribuido "al trabajo de las empresas punteras, a una fluida colaboración público-privada y a unas políticas autonómicas ambiciosas".

"Todos los centros de excelencia que están trabajando en Galicia reteniendo el talento y captando el de fuera es fruto de un trabajo en equipo", ha resaltado el titular del Gobierno gallego en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la empresa Plexus Tech, especializada en servicios y productos de tecnología de la información.

"Estamos muy agradecidos porque las raíces de Plexus sigan aquí después de crecer tanto. Plexus sigue aquí, siendo una empresa gallega, de Galicia Calidade", ha reivindicado.

Además, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, durante su intervención, Rueda ha puesto en valor la trayectoria de la compañía y ha agradecido su colaboración en distintas iniciativas de la administración autonómica, como la Plataforma Galega de Mobilidade 4.0 (MoBT), una iniciativa que integrará todo el sistema de transporte de la Xunta de Galicia en una única app y web y permitirá el pago con el teléfono móvil en el autobús.

Asimismo, Rueda ha destacado que Plexus Tech es una de las empresas gallegas que demuestran el "potencial tecnológico e innovador" de Galicia, así como "su capacidad de competir en igualdad de condiciones con otros territorios". "Probablemente les va tan bien porque no olvidan de dónde son, cómo empezaron, lo difícil que fue al principio y lo necesario que era que hubiese apuestas potentes", ha reivindicado el presidente de la Xunta.