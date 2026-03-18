Sbayt, la empresa de IA de Russula e Hydnum Steel, abre su sede oficial en Puertollano (Ciudad Real)

Sbayt, la spin-off de inteligencia artificial de Russula e Hydnum Steel, abre su sede oficial en Puertollano. - SBAYT

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 18 (EUROPA PRESS)

Sbayt, la empresa de inteligencia artificial (IA) de la corporación de Hydnum y Russula, ha abierto este miércoles su propio centro de trabajo en Puertollano (Ciudad Real) "como punta de lanza de la compañía con el objetivo de desarrollar un hub de innovación centrado en soluciones tecnológicas y sostenibles para la industria".

Para afianzar su compromiso, Sbayt ha firmado con la Universidad de Castilla-La Mancha un convenio de colaboración para la realización de prácticas de estudiantes, según ha informado la empresa en un comunicado.

Además, lanzará el programa de becas de excelencia Agustín Escobar, orientado al desarrollo de proyectos de inteligencia artificial aplicados a la industria y la sostenibilidad. "Este plan de ayudas constituye un puente que une los ámbitos académico y empresarial, y rinde homenaje a Agustín Escobar, puertollanense que fue presidente y CEO de Siemens España y que se convirtió en uno de los grandes impulsores de Hydnum Steel, la planta de acero limpio que se construirá en el municipio manchego", ha señalado.

MILLÁN BERZOSA, CONSEJERO ESTRATÉGICO

Para dotar de visión a esta iniciativa de innovación, Sbayt ha incorporado como consejero estratégico corporativo a Millán Berzosa, formado en gobierno corporativo en Harvard y Esade, licenciado en Derecho por la UNED, doctor en Periodismo y máster en Discurso y Comunicación de Masas por la Universidad Complutense.

Millán Berzosa destaca que, en un momento de revolución en el uso del dato y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos industriales, "Sbayt llega con respuestas concretas desde el sur de Europa, con vocación de transversalidad hacia los diferentes sectores"". También subraya el papel de las becas Agustín Escobar, que recuerdan a una persona que fue fundamental en el proyecto de Hydnum Steel.

"Las becas Agustín Escobar, especiales por muchos motivos, constituyen una apuesta estratégica por la innovación, la captación de talento y la transferencia de conocimiento entre empresa y universidad", ha afirmado.

"Con la llegada de Sbayt queremos estar a la altura de lo que Puertollano ya es: un lugar con capacidad real para generar industria y nuevas oportunidades", ha señalado la CEO de Russula, Eva Maneiro, empresa impulsora de Hydnum Steel y Sbayt.

"Nos instalamos en Puertollano porque creemos en lo que hay aquí y en todo lo que puede llegar a construirse si se le da recorrido, impulsando proyectos de inteligencia artificial que generen impacto y empleo cualificado", ha aseverado.

Como ha explicado, Puertollano tiene historia industrial y margen para seguir creciendo y la empresa quiere formar parte de ese proceso "desde dentro, echar raíces en un sitio donde pasan cosas importantes y construir un lugar donde la nueva industria --más inteligente, más humana y más conectada al territorio-- ocurra de verdad".

Representantes de Sbayt ya han mantenido reuniones con entidades estratégicas del ecosistema industrial de Puertollano, como el Centro Nacional del Hidrógeno. El objetivo es explorar líneas de colaboración y el desarrollo conjunto de proyectos innovadores.

"UN PASO DECISIVO A UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE"

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha valorado la apertura del nuevo centro de trabajo de Sbayt en la ciudad.

"Esta decisión subraya nuestro posicionamiento industrial y confirma que estamos preparados para liderar una nueva etapa basada en la innovación, la tecnología y el talento", ha expresado en un comunicado.

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor el convenio marco de colaboración suscrito entre Sbayt y la Universidad de Castilla-La Mancha, así como la puesta en marcha del programa de becas de excelencia Agustín Escobar, orientado al desarrollo de proyectos de inteligencia artificial aplicados a la industria y la sostenibilidad.

Asimismo, el alcalde ha destacado el compromiso de la empresa con la contratación de talento local. "Apostar por la capacitación en automatización, gestión digitalizada y análisis de datos significa abrir la puerta a empleos de calidad y favorecer el arraigo del talento en nuestra tierra", ha concluido.