Ver la 'Reina Orante' del coro del maestro Mateo es posible gracias a una restauración digital de USC y Cispac

Restauración digital 'Reina Orante' - CISPAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de la USC y Ciscap, desarrollado junto con la Fundación Catedral de Santiago, permite observar la restauración digital de la figura de la Virgen de la Anunciación, conocida como la 'Reina Orante', que formó parte del coro pétreo del maestro Mateo.

Tal y como ha trasladado el Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (Cispac) en una nota de prensa, coincidiendo con el Día do Apóstol y el Día de Galicia, KosmoTech_1200 presenta la restauración digital de la 'Reina Orante'.

La restauración, realizada por Alexandre González Rivas, partió de un modelo fotogramétrico y del análisis de fotografías históricas que permitieron documentar las pérdidas sufridas por la escultura a lo largo del siglo XX, especialmente en la nariz y la corona.

Sobre esta base se reintegraron digitalmente los elementos desaparecidos y se elaboró una reconstrucción hipotética de la policromía, basada en los pigmentos y motivos decorativos del Pórtico de la Gloria y en manuscritos contemporáneos como el Tombo A de la catedral.

En este sentido, la restauración digital va acompañada de una investigación que "abre una nueva perspectiva sobre la formación del taller mateano y su dimensión internacional". Y es que, según ha expuesto el Cispac, el estudio identificó un "paralelismo excepcional" entre la escultura compostelana y la matriz de plata del sello de Constanza, hija y hermana de reyes de Galicia y León, y reina de Francia por su matrimonio con Luis VII.

Según ha relatado la institución, su padre fue Alfonso VII, coronado rey de Galicia en la catedral de Santiago por Gelmírez en 1111, y su hermano fue Fernando II, gran mecenas del maestro Mateo, cuyo sepulcro se encuentra en el Panteón Real compostelano.

A raíz de la investigación se comparó la escultura con la matriz original del sello de Constanza, conservada en la Bibliothèque nationale de France. Así, se pudo determinar que ambas imágenes "comparten un exquisito tratamiento de las superficies", en el que el tejido y la epidermis "parecen fundirse".

Este paralelismo, ha apuntado el Cispac, "no implica que la escultura sea un retrato directo de Constanza", pero "permite situarla dentro del universo visual y cortesano" que conectaba Compostela con París durante las décadas centrales del siglo XII.

A mayores, la matriz del sello, datada en torno a la muerte de Constanza en 1160, proporciona una referencia cronológica para situar la 'Reina Orante' en la década siguiente y permite avanzar también en la datación de otras esculturas del coro recuperadas en las recientes excavaciones arqueológicas, entre ellas las pertenecientes al ciclo de la Matanza de los Inocentes.

La investigación fue desarrollada por Francisco Prado-Vilar, investigador distinguido de la USC y del Cispac e investigador principal de KosmoTech_1200, durante una estancia en la Fondation Maison des Sciences de l'Homme de París.

El trabajo incluyó el estudio directo del sello en el Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France y el intercambio con especialistas implicados en la reconstrucción del coro de Notre-Dame.