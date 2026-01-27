La Xunta convoca 175 ayudas de apoyo a la etapa predoctoral y posdoctoral para el ejercicio 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha convocado 175 ayudas de apoyo a la etapa predoctoral y posdoctoral para potenciar el talento investigador en Galicia en el ejercicio 2026, lo ha hecho a través de tres órdenes publicadas este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La convocatoria más numerosa es la de apoyo a la etapa predoctoral, que ofrece 102 ayudas (90 para universidades del SUG y 12 para otros organismos públicos de investigación de Galicia) con el objetivo de formar doctores y adquirir competencias investigadoras.

Los contratos tendrán una duración máxima de cuatro años y una dotación de hasta 24.600 euros anuales en los dos primeros ejercicios, 25.200 euros para el tercero y de 30.600 euros durante el cuarto año. Durante el período de orientación posdoctoral, el importe máximo es de 31.500 euros/año.

En concreto, se financian estancias de tres meses en el extranjero para obtener la mención de doctor internacional. Como novedad, se aumenta la dotación presupuestaria de esta convocatoria, incorporando un premio por la lectura de la tesis, y se realiza un "ligero ajuste" de las puntuaciones en los criterios de baremo.

Por otra parte, se elimina la obligación de permanecer un mínimo de tres meses en el programa para que los contratos sean financiables y se realiza una simplificación administrativa y de documentación requerida.

El objetivo de la orden es conceder ayudas para apoyar la etapa predoctoral en universidades públicas del Sistema Universitario de Galicia, organismos públicos de investigación gallegos, fundaciones públicas de investigación sanitaria y centros del CSIC en Galicia.

Con todo, las solicitudes serán electrónicas a través de la sede electrónica de la Xunta en el plazo de un mes desde la publicación en el DOG.

ETAPA POSDOCTORAL

En otro orden de asuntos, la Xunta ha convocado ayudas dirigidas a la etapa de formación posdoctoral en universidades públicas del Sistema Universitario de Galicia (SUG), organismos públicos de investigación gallegos y otras entidades del sistema I+D+i de Galicia.

En este caso, son 49 ayudas con una duración máxima de seis años: una fase inicial de formación y otra de consolidación de investigación.

Es decir, una primera fase para mejorar sus capacidades mediante estancias de investigación posdoctoral en el extranjero y una segunda para posibilitar un perfeccionamiento en su formación y el establecimiento de una línea de investigación propia que les permita, en un futuro, consolidar su trayectoria.

Las solicitudes serán electrónicas a través de la sede electrónica de la Xunta en el plazo de un mes desde la publicación en el DOG.

Finalmente, la Xunta ha convocado 24 ayudas (20 para las universidades del SUG y 4 en el resto de entidades beneficiarias), de un máximo de tres años y por un importe total máximo de 50.950 euros anuales cada una de ellas, destinadas a completar la formación posdoctoral de doctores que ya han iniciado su formación tras el doctorado y buscan consolidar su trayectoria.

"Se trata de continuar la formación de los doctores y doctoras que obtuvieron una ayuda para su formación inicial en la convocatoria de ayudas de apoyo a la etapa de formación posdoctoral del año 2023. Asimismo, se pretende a continuación de la carrera investigadora del personal investigador de la convocatoria de 2021 y 2022 que tuvo una interrupción y prórroga del contrato por las causas establecidas en la ley y que no participó en convocatorias anteriores de esta ayuda", recoge el Diario Oficial de Galicia.