La Xunta renovará y ampliará sus servidores virtuales para aumentar en eficacia y reducir costes

A CORUÑA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta renovará y ampliará sus servidores virtuales, que aumentan la eficacia y reducen los costes de los servicios y recursos digitales.

El Consello de la Xunta ha aprobado la formalización de un acuerdo marco de cuatro años que permitirá renovar y ampliar las licencias de software que emplean los servidores virtuales de la Administración autonómica.

Los mismos consisten en soluciones de software que se comportan como servidores físicos y optimizan y amplían la disponibilidad y el rendimiento de los servicios y de las aplicaciones de la Xunta.

También proporcionan estabilidad y seguridad a los servicios de la Administración "porque reducen las incidencias de los fallos o las necesidades de actualización en las infraestructuras físicas".

La Xunta dispone en la actualidad de más de 6.000 servidores en entornos virtualizados que, además de reducir las necesidades de inversión en equipamientos, implican "unos costes de mantenimiento cinco veces inferiores a los de los servidores físicos", expone.