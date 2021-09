Galicia es la novena comunidad con más empresas de industria 4.0 en España, con 41

BILBAO/SANTIAGO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia es la novena comunidad autónoma con mayor número de empresas dentro del sector de la Industria 4.0 al contar con un total de 41 compañías, según el mapa tecnológico de la industria 4.0 en España creado por Atlas Tecnológico.

El objetivo del mapa, concebido como una herramienta dinámica de vigilancia tecnológica, es dar a conocer a las mejores empresas de nuestro país en el entorno de la industria, creando un ecosistema que favorezca el desarrollo de proyectos, para que ninguna iniciativa innovadora se quede sin realizar por falta de información.

El Mapa esta segmentado por tecnologías y por Comunidad Autónoma, facilitando la búsqueda de proveedores de proximidad. "El objetivo de Atlas Tecnológico es identificar y validar los activos disponibles y ponerlos al servicio de las empresas", ha explicado Pablo Oliete Vivas, fundador y CEO de Atlas Tecnológico.

En cuanto a las tecnologías en las que se especializan las empresas de Euskadi destacan consultoría tecnológica e informática con 21 empresas, Diseño Industrial con 13, Automatización e Industrialización de Procesos con 12 y desarrollo de software con 9.

Según Oliete, un porcentaje muy elevado de estos proyectos no se llevan a cabo por no encontrar los partners adecuados. "Es más -ha señalado- muchas veces, esta falta de información impide que muchos de estos proyectos lleguen siquiera a plantearse". En la actualidad, ha apuntado, "más de un 60% no se realizan por falta de medios y conocimientos técnicos que en caso de haber podido acceder a la información que aportamos desde Atlas Tecnológico, se podían haber puesto en marcha".

Hasta la fecha, en el conjunto del Estado, Atlas Tecnológico ha identificado 1.633 empresas de sectores como la Consultoría Tecnológica e Informática (275), la Automatización e Industrialización de Procesos (182), la Fabricación aditiva y la impresión 3D (90), el Internet de las Cosas, IoT, (179), el Análisis de Datos y el Big Data (196), el Cloud Computing (95), la Robótica (75), La Realidad Aumentada (39), la Ciberseguridad (95), la Inteligencia Artificial (99), los vehículos autónomos -Automatic Guided Vehicle- (13), el Prototipado (57), la Smart City (69), el Diseño Industrial (129), y el desarrollos de Software (268).

Del total de empresas, 504 están radicadas en Cataluña, 357 en la Comunidad de Madrid, 277 en la Comunidad Valenciana, 171 en Murcia, 155 en Castilla y León, 106 en el País Vasco, 96 en Andalucía, 60 en Aragón, 41 en Galicia, 33 en Asturias, 21 en Navarra, 15 en Extremadura, 13 en Cantabria, diez en Castilla la Mancha, nueve en La Rioja, siete en Canarias y una en Baleares.

FUNCIONAMIENTO

Atlas Tecnológico es un ecosistema que reúne a los diferentes actores del sector industrial: emprendedores, empresas, proveedores de servicios y tecnologías, consultores y especialistas, con el objetivo de generar colaboraciones y sinergias que ayuden a hacer realidad los proyectos que surgen en el ámbito de industria 4.0.

Su objetivo es identificar conocimientos, experiencias, tecnologías y capacidades para que las empresas puedan trabajar con el asesoramiento y los partners adecuados que permitan desarrollar con éxito sus proyectos.