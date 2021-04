El 16% de los docentes de Galicia sin vacunar será inmunizado cuando le toque por edad y ya no por ser esencial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha vacunado contra la covid-19 al 86 por ciento del personal de la comunidad educativa, entre docentes y personal no docente, pero todos aquellos que no llegaron a recibir ninguna dosis, el 16 por ciento del personal docente, ya no será inmunizado por ser colectivo esencial, sino que lo hará cuando le toque por su grupo de edad.

Fuentes del Gobierno gallego han confirmado a Europa Press que este es la pauta que se seguirá, el cual enmarcan en un criterio del Ministerio de Sanidad, parámetros que se discuten en la comisión de salud específica abierta en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En la reunión del comité educativo gallego, que presidió este viernes el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, fue la encargada de informar de la situación de la vacunación para el personal docente y no docente de los centros educativos.

Según los datos de Sanidade, actualmente recibieron la primera dosis más de 39.000 docentes --el 84 por ciento del total-- y otros cerca de 4.300 trabajadores no docentes que desarrollan su actividad en los centros educativos --el 88 por ciento del total--. El 16 por ciento de los docentes que no recibieron ninguna dosis y el 12 por ciento del resto de personal irán ahora por criterio de edad, cuando les toque, con el resto de la población general.

Carmen Durán informó que en ninguno de los vacunados de estos colectivos declarados esenciales, para los que se reservó hasta ahora el medicamento de Astrazenca, se detectó ninguna reacción adversa grave, así como tampoco en el conjunto de la población gallega, como ha explicado Carmen Durán. El porcentaje que resta por vacunar, ha explicado, "no se debe a causas organizativas", sino que la Xunta lo atribuye a la disponibilidad de las dosis y a las indicaciones que se adoptan en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por parte del Gobierno.

La directora xeral de Saúde Pública ha subrayado que, en cumplimiento de las normas de vacunación establecidas, ahora la pauta de vacunación se establece por edad y no por colectivos, una vacunación que la propia Carmen Durán ha reconocido públicamente, en días pasados, que es "más eficiente" que por sectores esenciales.

Según recoge la nota de prensa enviada por la Consellería de Educación, el personal de los centros educativos seguirá ese "orden de prelación". Al respecto, Carmen Durán ha insistido en lanzar un mensaje de "tranquilidad", ya que "el 100 por cien de la población va a recibir la vacuna".

FONDOS DEL PLAN DE RESILENCIA

Por otro lado, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade ha centrado su intervención en informar de las últimas acciones de su departamento, relacionadas con el ámbito académico y, en concreto, se refirió a los Fondos de Cooperación Territorial que le corresponden a Galicia al amparo del Plan de recuperación, transformación y resilencia para el desarrollo de proyectos de carácter educativo.

Román Rodríguez ha explicado que la Xunta "está a la espera" de que el Gobierno central concrete las fechas y los criterios específicos de reparto de ese fondo, con el fin de implementar acciones específicas. En todo caso, el fondo va a estar dirigido a tres ejes de actuación, entre los que Educación ha destacado el impulso a la digitalización, que permitirá continuar con la dotación de dispositivos móviles y conectividad en las aulas, la extensión de aulas digitales interactivas y acciones de formación y mejora de las competencias digitales.

El segundo eje será el impulso de la Formación Profesional y la tercera línea estará centrada en la modernización y la equidad.

En la reunión también se abordaron otros temas, como la apertura del procedimiento de la Oferta de Empleo Público (OPE) de Educación de la convocatoria de 2021 que se ejecutará en 2022, así como la organización de las pruebas de las 3.600 plazas de la convocatoria del año 2020 que se realizarán entre junio y julio, con la duplicación de tribunales y la descentralización de sedes con el fin de garantizar la máxima seguridad de los convocados.

También se trató la implantacón de másteres de FP, la ampliación del e-Dixgal, el cambio en el calendario escolar y la renovación de los equipos directivos de los centros.