El 68% de las empresas que operan en Galicia pertenece al sector servicios y un 15% a la agricultura y pesca

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 68% de las empresas que operan en Galicia pertenece al sector servicios, con unas 159.221 compañías, mientras que un 15% a la agricultura y a la pesca, con 35.287 firmas.

Así se desprende del Directorio de Empresas y Unidades Locales publicado este martes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que recoge que el número de empresas activas en Galicia a principios de 2024 era de 234.066, un 0,39% menos que en 2023.

De este total, 229.457 tenía su sede en la Comunidad y 4.609 fuera de ella. Además, unas 12.852 pertenecía al sector de la industria y 26.706, a la construcción.

Por provincias, la mayoría de las empresas tiene sede en A Coruña, con 93.353 compañías, bajando un 0,36%. Por su parte, en Pontevedra había 78.178 firmas, un 0,05% más.

En Lugo y en Ourense había a inicios del año pasado 33.282 y 24.644 empresas, respectivamente, bajando un 1,71% y un 0,69%.

Según su personalidad jurídica, la persona física es la tipología más habitual dentro del tejido empresarial gallego, con un 62,4% del total. Por su parte, un 1,4% de las compañías que operan en Galicia son sociedades anónimas y un 27,5%, limitadas. Las cooperativas representan el 0,54% del total y más de un 8% son otro tipo de personalidad.

Sin embargo, esto varía en función del sector, según destaca el IGE. Así, por ejemplo, casi el 82,9% de las empresas del sector primario son personas físicas.

EMPRESAS MULTILOCALIZADAS

Por su parte, el IGE también publica este martes la encuesta a empresas multilocalizadas. Al respecto, indica que en 2023 la Comunidad contaba con 6.360 establecimientos pertenecientes a empresas con sede social fuera de la Galicia, incrementando en 43 el número en comparación con 2022.

El número de empleados de estas firmas era de 125.946, un 5,4% más. Además, las empresas multilocalizadas gallegas generaron una cifra de negocio de más de 31.567 millones de euros, un 5,1% menos.

En cuanto a los factores que influyen a la hora de invertir en Galicia, el 42,2% de las empresas con actividad en la Comunidad y sede fuera de ella indican que la evolución de la demanda nacional es el principal incentivo, seguida de la evolución de la demanda gallega (25,8%).