Un 76% de mujeres del rural gallego se sienten menos protegidas ante la violencia machista y la mitad conoce un caso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) constata que un 76,77% considera que en el medio rural hay una menor protección ante la violencia de género y la mitad de ellas aseguran conocer un caso.

Este último dato asciende si se suma a aquellas que prefieren no contestar (9%) y en oposición a quienes dan una respuesta negativa (41%). "Deberíamos suponer que no quieren contestar porque la respuesta también infiere un sí", ha concluido la secretaria xeral de Fademur, Rosa Arcos, en la rueda de presentación del estudio.

Entre la mitad que dice conocer un caso, un 43,40% asegura que esa violencia lleva ejerciéndose durante más de 10 años y un 21,70% apunta a toda la vida. Aquellas personas que reducen el caso conocido a poco tiempo son el grupo minoritario, suponiendo un 9,43% de las respuestas.

Estos datos están reflejados en un estudio realizado en 2025 por Fademur al amparo de un convenio de colaboración entre la Consellería de Política Social e Igualdade, que impulsan en conjunto el programa 'Aliadas Sororas'. Pretende actualizar los datos recogidos en una encuesta de 2017, que la asociación defiende como "pionera" en España.

La actual ha sido contestada por alrededor de 500 usuarias de entidades socias de Fademur, entre las que un 4,8% eran hombres. En 2017, llegó a incluir las respuestas de 2.000 personas porque se quería una muestra grande al ser la primera que se hacía.

"Queda mucho por hacer. Detectamos que muchas mujeres continúan teniendo dificultades para identificar la violencia económica y la violencia psicológica; que persisten el miedo y la desprotección; la falta de transporte, algo muy importante en el rural; la escasez de recursos próximos, y el temor al señalamiento social", resume la presidenta de Fademur Galicia, Verónica Marcos.

DESPROTECCIÓN Y DESINFORMACIÓN

De igual forma, los datos reflejan que persiste una sensación generalizada de desprotección y desinformación acerca de esta cuestión. Un 76,77% dice no sentirse igual de protegidas en el medio rural y un 74% asegura que no se recibe suficiente información sobre violencia de género.

Mientras, un 76,15% piensa que este tipo de violencia tiene la misma incidencia en ciudades, aldeas y villas, una respuesta que desciende en 12 puntos sobre la dada en 2017.

Además, el estudio también arroja luz sobre la percepción de las mujeres que viven en el rural sobre la actuación de la justicia en esta materia. En base a datos de una pregunta multirespuesta, un 75,10% considera que actúa lento y un 63,40% piensa que, aunque la víctima denuncia, no está protegida.

"El factor territorio opera de forma negativa en las posibilidades de denunciar, de acercarse a recursos públicos y en las posibilidades de ser protegidas y cuidadas", añade la secretaria xeral de Fademur, que pide que se siga estudiando este factor de "forma directa" para saber cómo intervenir sobre él.