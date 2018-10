Ábalos advierte a Torra de que "no está en condiciones de dar ultimátums" y le insta a "preservar la convivencia"

Publicado 03/10/2018 14:36:29 CET

VIGO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido este miércoles al president Quim Torra de que "no está en condiciones de dar ultimátums" y le ha instado a "ejercer de presidente de todos los catalanes" y a "preservar la convivencia" en Cataluña.

En declaraciones a los medios durante una visita institucional al Ayuntamiento de Vigo, Ábalos ha constatado que las "contradicciones" del proceso soberanista "están aflorando claramente", y ha lamentado que, frente a la posibilidad de abrir "una vía pragmática", haya actores que prefieran abocar a los catalanes a "cierta frustración".

A ese respecto, el ministro ha incidido en que "el problema de España en este momento, con respecto a Cataluña" no tiene que ver con la convocatoria de elecciones, sino con el "problema de convivencia", y ha instado a Torra a "ejercer de presidente de todos los catalanes", a "preservar la convivencia", a "garantizar la ley y la seguridad, que es imperativo respecto de su cargo", y le ha reclamado "que tenga valor finalmente para abrir un proceso que ilumine una solución política al conflicto de Cataluña", que no es otra que "el autogobierno".

A preguntas de los medios acerca de la amenaza de Torra de retirar el apoyo parlamentario al Gobierno si no se compromete con el referéndum, Ábalos ha subrayado que el president "no está en condiciones de dar ultimátums, y este Gobierno no recibe ultimátums". Además, ha añadido que celebra que Esquerra Republicana "comparta que no es el momento de ultimátums".