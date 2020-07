Ábalos rechaza que la no elección de Calviño para el Eurogrupo pueda afectar a la negociación del fondo de recuperación

PONTEVEDRA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado que la no elección de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pueda afectar a la negociación del fondo europeo de recuperación.

"Sinceramente creo que en absoluto afecta, no tiene nada que ver. De hecho, esto estas políticas no son decisión del Eurogrupo", ha manifestado Ábalos al ser preguntado al respecto en Pontevedra durante un acto en apoyo a la candidatura del socialista Gonzalo Caballero para la Presidencia de la Xunta.

En este sentido, según ha indicado, tras esta votación, "puede ser" que incluso se vaya a "insistir más en estas políticas". "Ahí lo que importa realmente es contar con la ayuda de los países grandes", ha manifestado Ábalos, que ha criticado las "ocurrencias" para "intentar sacar algún provecho de esto".

En todo caso, ha considerado que la no elección de Calviño "no ha sido buena para Europa". "Pienso que el futuro de la unión se debe plantear desde otras perspectivas, no desde la perspectiva micro, de intereses pequeños, el gran reto que tiene Europa es justamente pensar en grande", ha sostenido.

Todo ello en un intervención en la que ha recordado que, en este tipo de elecciones, el voto de países como Luxemburgo tiene el mismo peso que otros con más población como España.