Abel Caballero asegura que el centro de salud de Bouzas no tiene presupuesto ni proyecto

Publicado 09/01/2019 14:55:46 CET

VIGO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este miércoles que la Xunta de Galicia haya solicitado la licencia para construir el centro de salud de Bouzas "sin tener el proyecto de ejecución ni disponibilidad de crédito", con 10 años de retraso (con respecto a cuando se le cedieron los terrenos) y "justo antes de las elecciones municipales".

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha recordado que el Ayuntamiento expropió los terrenos y cedió el espacio a la Xunta para la construcción de esa dotación sanitaria en 2008 y que, hasta ahora, no solo no la ha construido, sino que "por el camino" cerró el centro de salud de la Casa do Mar.

"Y de repente presentan una petición de licencia para la mitad de superficie", ha denunciado, y ha añadido que "ni siquiera pueden empezar porque no tienen el proyecto de ejecución ni disponibilidad de crédito, porque no hay una partida en los presupuestos para el centro de salud de Bouzas".

Abel Caballero ha afirmado que, en esas circunstancias, "no es creíble" el anuncio de la Xunta de que construirá el centro de salud. "Nos tenemos que temer que es un engaño. Sin proyecto, sin dinero, ¿por qué les vamos a creer?", ha apuntado el alcalde, quien ha añadido que el Sergas ha pedido la licencia "justo antes de las elecciones municipales".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Elena Muñoz, ha proclamado que Bouzas "por fin" va a tener su centro de salud, con un proyecto "consensuado" con los vecinos y ha lamentado que "parece que al alcalde le molesta".