Abel Caballero tilda de "cuentos de la China" el plan de la Xunta para captar fondos europeos para la automoción

Advierte de que "los que ofrecen cantidades y no las tienen, se dedican a engañar"

VIGO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha calificado como "cuentos de la China" el plan anunciado por la Xunta para captar fondos europeos de reconstrucción postcovid y movilizar 1.300 millones de euros para el sector de la automoción, y ha subrayado que "el interlocutor" válido es el Gobierno de España, que acaba de anunciar 10.000 millones de euros para esta industria.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha subrayado que es "muy buena noticia" para Vigo el anuncio del Ejecutivo central. Al respecto, ha recalcado que se prevén 6.000 millones para potenciar la movilidad sostenible y otros 1.500 millones para el desarrollo del 'hidrógeno verde'.

"Y Vigo va ahí", ha proclamado, al tiempo que ha señalado que el gobierno municipal olívico "está reclamando" para la ciudad y su entorno "un plan de hidrógeno verde", una fábrica de baterías para afianzar el desarrollo del vehículo eléctrico y un circuito de pruebas.

"Ahora ya tenemos interlocutor. Ya sabemos con quien hay que hablar, y el interlocutor es el Gobierno de España y el Ministerio de Industria", ha incidido Abel Caballero.

Para el alcalde, "lo demás son cuentos de la China" y "los que se dedican a hacer reuniones, y ofrecen cantidades que no tienen, se dedican a engañar". "Esos otros interlocutores tienen que decir de dónde van a sacar los recursos. Porque hubo quien vino aquí a engañar", ha zanjado.

NAVAL

Por otra parte, el regidor olívico ha vuelto a manifestar su "absoluta indignación" con la Xunta de Galicia "por el abandono del naval de Vigo", y ha recordado que el gobierno gallego tiene las competencias en materia de política industrial.

"¿Feijóo aún no se enteró de que hay un problema en Barreras? ¿Está tan metido en Pemex, que fue a buscarlo a México, y aún no se enteró?", ha preguntado Abel Caballero, quien ha exigido al gobierno autonómico "que baje al tajo y se ponga a trabajar" porque el naval de Vigo "no tiene atención de la Xunta, fotos sí, pero atención, ninguna".