Abierto el plazo para que las familias soliciten plaza escolar para el curso 2026-27, hasta el 20 de marzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado la apertura del plazo para que las familias soliciten plaza escolar para el próximo curso 2026-27 para todo el alumnado que entra por primera vez en el sistema educativo, así como para los alumnos que deseen cambiar de centro.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el plazo para solicitar la plaza escolar estará abierto hasta el 20 de marzo.

Una vez cerrado, las listas provisionales de admitidos y excluidos se publicarán el día 27 de abril, las definitivas el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.

La Xunta ha recordado que los progenitores podrán cubrir la solicitud en la aplicación 'admisionalumnado', y podrán presentarla de forma presencial en el centro o por vía electrónica.

Además, las familias podrán consultar el estado de tramitación de la solicitud en las distintas fases del procedimiento utilizando el código que genera la aplicación al gravar la solicitud, junto con el DNI del firmante.