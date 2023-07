Abogados de oficio de Galicia salen a las calles y la huelga deja varios juicios suspendidos

El colectivo valora como un "éxito" la jornada de reivindicación en la comunidad gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Centenares de abogados de oficio de Galicia han salido a las calles este miércoles para exigir "dignidad" y han secundado una huelga que califican como "histórica" y que deja varios juicios suspendidos en la comunidad.

Es el caso de una vista oral que estaba previsto celebrar en Vigo, así como otra en Ferrol y otra en Betanzos (A Coruña), según trasladan fuentes de este colectivo consultadas por Europa Press.

"En general, en Galicia, ha sido apoya la huelga por los operadores jurídicos en prácticamente todos los sitios; un juzgado u otro han aceptado las suspensiones", señalan estas fuentes.

Y es que, después de que la Xunta no estableciese servicios mínimos, fue el propio colectivo el que decidió dar asistencia a detenidos y mantener las actuaciones judiciales cuya suspensión supusiese un perjuicio para el representado o un retraso.

"La aceptación por los juzgado ha sido plena. Prácticamente se han suspendido todas las actuaciones en que se solicitó esta medida", afirman.

'SOMOS ABOGADOS, NO ESCLAVOS'

En Santiago, varias decenas de letrados de este turno de oficio han protestado frente a la Dirección Xeral de Xustiza y después se han desplazado hasta los juzgados de la ciudad, en Fontiñas.

Tras una pancarta en la que se podía leer el lema 'Por un turno de oficio digno. Letrados Santiago de Compostela', han coreado consignas como 'Xunta escucha, abogados en lucha'; 'No pararemos hasta el final'; 'Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra'; 'Somos abogados, no esclavos'; 'La justicia gratuita la pagamos nosotros'; 'Retribución y dignidad' y 'Turno de oficio huelga general'.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asamblea de abogados del turno de oficio compostelano, Julio Benito, ha denunciado las retribuciones "ridículas" que perciben los 300 letrados en la capital gallega, como el resto de sus compañeros en toda la comunidad, y ha trasladado que sus demandan pasan por obtener unas cuantías "dignas" que supongan más que duplicar las actuales.

Con motivo de la celebración del día de la justicia gratuita y el turno de Oficio, el Colegio de Abogados de A Coruña también ha celebrado un acto de reivindicación de mejoras en este turno y reconocimiento a la abogacía adscrita a este servicio gratuito.

"El sistema de asistencia jurídica gratuita es un servicio público prestado por la abogacía y la procura, cuyo objeto es garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el de igualdad de los justiciables menos favorecidos, por lo que debe enmarcarse, en los derechos fundamentes regulados en el art. 24 y 14 de la CE", destaca esta institución.

"MISMOS DERECHOS LABORALES"

En estos actos ha sido leído un manifiesto 'Por un turno de oficio digno: en Pontevedra, Ourense, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Vilagarcía y Vigo'.

"Es necesario que se nos reconozcan los mismos derechos laborales y sociales básicos, que al resto de los ciudadanos. La situación real dista mucho de la imagen social que se tiene de nosotros. Los abogados y procuradores carecemos de derechos de los que hoy sería impensable privar a cualquier otro ciudadano", reza este escrito.