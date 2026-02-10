Absueltos los dos acusados de bandalizar una valla de Hablemos Español en Ourense

OURENSE , 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción número dos Ourense ha absuelto a dos acusados de un delito leve de daños por bandalizar una valla en la que Hablemos Español se refería al topónimo de la provincia y la ciudad con la forma deturpada 'Orense'.

Según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2023, cuando esta asociación colocó la valla en la Avenida de Santiago de la ciudad de As Burgas en la que se podía leer: "Bienvenidos a Orense, ciudad que en gallego se llama Ourense".

El letrado de la entidad había pedido que ambos fuesen denunciados como autores de un delito leve de daños, sin embargo, la magistrada señala la invalidez de las pruebas presentadas, como un video en el que no se puede "identificar" a las personas que aparecen.

La sentencia, con fecha del pasado 2 de febrero, no es firme y contra ella puede interponerse un recurso de apelación en los cinco días a su notificación.

En un comunicado, A Mesa pola Normalización Lingüística ha explicado que se hizo cargo desde el primer momento de la defensa de las dos personas acusadas, asumida por el abogado Xoán Antón Pérez Lema.

El presidente de la entidad de defensa del gallego, Marcos Maceira, ha censurado que las campañas "recurrentes" contra la toponimia gallega son un ataque a la dignidad colectiva que no se puede admitir y del que en muchas ocasiones participan directamente organismos públicos.

Además de "vallas insultantes o llamadas a incumplir la ley", Maceira denuncia que frecuentes "vulneraciones" de la norma "promovidas por instituciones públicas".

En este caso, A Mesa critica que el carácter antidemocrático de la acusación quedó patente, también, al "presentar como prueba de cargo la participación de uno de los acusados en la candidatura electoral".

Maceira ha recordado que el artículo 10 de la Ley 3/1983 de Normalización Lingüística recoge que "los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega", lo que se contempla también en acuerdos internacionales como la Carta europea de las lenguas regionales y miniroizadas o el Convenio marco para la protección de las monorías nacionales, promovidos por el Consello de Europa, y que recoge también la sentencia.

A Mesa recuerda que cualquier persona que sufra cualquier agravio o discriminación por utilizar o defender el gallego puede dirigirse a la Liña do galego, un servicio gratuito a toda la población que tramita quejas hacia instituciones, empresas, etc, que vulneran los derechos lingüísticos, así como felicitaciones a quien de pasos hacia la garantía del derecho a vivir en gallego.