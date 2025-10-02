Un accidente entre dos camiones y un coche en Brión deja a tres personas heridas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos camiones que transportaban aluminio y un coche ha dejado a tres personas heridas en Brión (A Coruña) en la mañana de este jueves.

Según informa el 112 Galicia, sobre las 8:50 horas, un particular informó de un accidente con posibles personas atrapadas en el kilómetro 12 de la CG-1.5, en la parroquia de Os Ánxeles (Brión). La situación parecía grave, pues por lo menos uno de los implicados permanecía inconsciente.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencias señalaron que había un total de tres personas heridas y que ninguna de ellas estaba atrapada en el interior de los vehículos, uno de los cuales acabó volcado.

Dos de los heridos fueron evacuados en ambulancia y otro fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

Por su parte, la Guardia Civil de Tráfico confirmó que la circulación permanece cortada mientras se desarrollan los trabajos de los servicios de emergencias.

En el operativo participan 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Santa Comba, GES de Brión, Policía Local y servicios de mantenimiento de carretera.