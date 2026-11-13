Acepta 2 años de cárcel al intentar robar en un banco en Ourense con una pistola de gas comprimido: "Esto es un atraco"

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de un delito de robo con violencia e intimidación en local abierto al público con uso de armas en grado de tentativa ha aceptado dos años de prisión tras intentar robar en una sucursal bancaria en Ourense portando una pistola de gas comprimido.

Con todo, la jueza de la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha acordado la suspensión de la pena privativa de libertad, condicionada a que el condenado no delinca en dos años y abone una multa de 1.200 euros.

Según se recoge en la sentencia, sobre las 13.55 horas del 30 de septiembre de 2025, el acusado accedió al interior de una sucursal bancaria en Ourense portando un chaleco amarillo, una gorra y una mascarilla quirúrgica para evitar ser reconocido.

Así, se dirigió al mostrador en donde apuntó a un dependiente con una pistola de gas comprimido "que imitaba las características de un arma de fuego real" y le dijo: "esto es un atraco, sé que en este momento soléis abrir la caja, quiero el dinero".

Al decirle el empleado que el dinero se encontraba en los cajeros al fondo de la oficina, el inculpado se giró para dirigirse a la zona aprovechando entonces el dependiente para agarrarlo por la mano en la que sujetaba el arma. Se inició entonces un forcejeo entre ambos hasta que el empleado logró inmovilizarlo con la ayuda de otros compañeros, hasta la llegada de las fuerzas policiales que detuvieron al acusado.