Activada la alerta naranja por altas temperaturas este jueves en la zona del Miño en la provincia de Ourense

Archivo - Dos bañistas en el río de Leiro en plena ola de calor - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este jueves la alerta naranja en la zona del río Miño en la provincia de Ourense, al esperarse temperaturas que alcanzarán los 39 grados.

Todo ello, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informase de un episodio de meteorología adverso por calor.

Además, el sur de Lugo junto con el sur, noroeste y zona de Valdeorras de Ourense, además del área del Miño en Pontevedra estarán en nivel amarillo, con temperaturas de hasta 37 grados.