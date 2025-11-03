Activada la alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra para este martes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este martes la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra.

Tal como ha informado en un comunicado, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado a los ayuntamientos y a las provincias afectadas, además de a los servicios y demás organismos.

Por este motivo, también se ha decretado la suspensión de las actividades deportivas del programa Xogade y federadas en dichos municipios.

En concreto, en el litoral de A Coruña la suspensión abarca desde las 09.00 horas del martes a las 05.00 horas del miércoles, mientras que en Pontevedra será desde las 12.00 horas del martes hasta las 10.00 horas del miércoles.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde la mañana de este martes en el noroeste y oeste de la costa coruñesa, extendiéndose por la tarde al suroeste del litoral de A Coruña y a Pontevedra. Se esperan vientos del sur con hasta fuerza 8 y olas de hasta seis metros.

Por todo ello, el Gobierno gallego ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea costera y de paseos marítimos y ha pedido que se extremen las precauciones a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.