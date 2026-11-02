Activado el plan invernal en las carreteras gallegas del Estado con más de 460 profesionales y 101 máquinas quitanieves

Archivo - Quitanieves trabajando, a 6 de enero de 2026, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Galicia ha activado este lunes el dispositivo del Plan de Viabilidad Invernal en la Red de Carreteras del Estado en Galicia para la campaña 2026-2027, que contempla la actuación de más de 460 profesionales y 101 máquinas quitanieves.

El protocolo, que ha sido firmado este lunes por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, afecta a los 2.500 kilómetros de vía de titularidad estatal en la comunidad gallega.

Así, también recoge la movilización de 19.814 toneladas de sal y 3.236.000 litros de salmuera. El personal está compuesto de 252 conductores especializados en quitanieves, 87 encargados y técnicos, y cuentan con el apoyo de 123 operarios más, que manejan este tipo de maquinaria.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado, la utilización de los medios dependerá de las necesidades concretas a medida que pasen los meses, por lo que pueden aumentar las cantidades. La campaña estará activa hasta el 30 de abril del próximo año.

El objetivo del plan es garantizar que las carreteras estatales estén preparadas para el invierno. "Lo más importante es la seguridad de los usuarios de las vías", ha indicado Pedro Blanco, que ha pedido prudencia a los conductores y adaptar la conducción a la situación de las carreteras y a las condiciones meteorológicas.

El documento específica los procedimientos de actuaciones y coordinación que se pondrán en marcha ante una predicción meteorológica adversa y durante su desarrollo. Además, detalla los mecanismos de información, coordinación y cooperación con los órganos y autoridades de la Xunta y de las diferentes administraciones locales.