Activado el plan ante riesgo de inundaciones por las próximas lluvias en Galicia

La Xunta también activa para este martes una alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra

Archivo - Una persona trabaja con una red en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo, Galicia.
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 15:35

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por las lluvias que se prevén en la Comunidad.

   Así, tal y como ha trasladado el 112, se prevé un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones en 12 horas de nivel amarillo, que afectará principalmente a las provincias de A Coruña y de Pontevedra durante el martes y el miércoles de esta semana.

   Ante esta situación, Emerxencias ha recordado que se deben adoptar las medidas preventivas necesarias y alertar o movilizar los medios y recursos disponibles.

ALERTA NARANJA LITORAL

   Además, la Xunta ha activado para este martes una alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra.

   Por este motivo, la Secretaría Xeral para o Deporte ha avanzado también la suspensión de la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos afectados.

   En concreto, la suspensión abarca desde las 09.00 horas del martes a las 09.00 horas del miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde este martes en el noroeste, oeste y suroeste de la costa coruñesa y también en las Rías Baixas y en el Miño, en el litoral de Pontevedra.

   Se espera viento del sur al suroeste con hasta fuerza 8 y mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta seis metros.

   Por todo ello, la Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompeolas y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

