Activado el plan ante riesgo de inundaciones por las próximas lluvias en Galicia

Archivo - Una persona trabaja con una red en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por las lluvias que se prevén en la Comunidad.

Así, tal y como ha trasladado el 112, se prevé un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones en 12 horas de nivel amarillo, que afectará principalmente a las provincias de A Coruña y de Pontevedra durante el martes y el miércoles de esta semana.

Ante esta situación, Emerxencias ha recordado que se deben adoptar las medidas preventivas necesarias y alertar o movilizar los medios y recursos disponibles.

ALERTA NARANJA LITORAL

Además, la Xunta ha activado para este martes una alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra.

Por este motivo, la Secretaría Xeral para o Deporte ha avanzado también la suspensión de la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos afectados.

En concreto, la suspensión abarca desde las 09.00 horas del martes a las 09.00 horas del miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde este martes en el noroeste, oeste y suroeste de la costa coruñesa y también en las Rías Baixas y en el Miño, en el litoral de Pontevedra.

Se espera viento del sur al suroeste con hasta fuerza 8 y mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta seis metros.

Por todo ello, la Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompeolas y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.