El activista propalestino investigado por un supuesto delito de odio tendrá que declarar el próximo viernes 31 de julio

Archivo - Manifestación en apoyo al activista propalestino Bruno Lopes, a 25 de enero de 2026. - MAR DE LUMES - Archivo

FERROL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El activista propalestino investigado por un supuesto delito de odio en relación al contenido de varios tuits, el ferrolano Bruno Lopes, declarará finalmente el próximo viernes 31 de julio. Estaba previsto que inicialmente lo hiciese el 10 de marzo, pero fue aplazada hasta que la Audiencia Provincial respondiese a un recurso que solicitaba el cierre de la causa.

Con motivo de la nueva citación judicial, el colectivo Mar de Lumes --del que Lopes forma parte-- ha convocado una concentración contra la investigación, bajo el lema 'Antisionismo non é antisemitismo'. Será a las 10.00 horas a las puertas de los Juzgados de Ferrol, tres cuartos de hora antes de la hora para la que está prevista la citación. Esta está programada para las 10.45, según ha ratificado Europa Press.

La citación parte de una denuncia de oficio realizada por la Guardia Civil en 2024, que calificaba de "antisemita" e "incitador al odio" el contenido de varios tuits. Esto derivó en la incoación de diligencias judiciales.

"Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la llamada comunidad internacional", reza uno de los tuits de Bruno Lopes, que cifra en ocho los mensajes denunciados. "Vamos a ser claros 'Del río al mar' solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?", dice otro.

En su momento, Mar de Lumes acusó a la Guardi Civil de "restringir la libertad y el miedo". "Denunciar el genocidio y exigir paz y vida digna en Palestina no es delito", ha insistido en el mensaje de la convocatoria de la concentración.