Activo un incendio forestal en Guntín (Lugo) que afecta a 13 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio lucense de Guntín registra un incendio forestal activo que, según las estimaciones de la Consellería do Medio Rural, afecta a unas 13 hectáreas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento autonómico, el fuego se inició sobre las 16.17 horas en la parroquia de Sirvián y permanece activo.

Durante la tarde de este martes han trabajado en la zona un total de seis agentes, ocho brigadas, seis motobombas, dos palas, un técnico, cinco helicópteros y tres aviones.