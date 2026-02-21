Un acto recuerda en Marín a las 21 personas fallecidas en el Pitanxo por el cuarto aniversario del naufragio

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interviene en el acto por el cuarto aniversario del naufragio del Villa de Pitanxo, en Marín (Pontevedra). - DEFENSOR DEL PUEBLO

PONTEVEDRA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familias, compañeros, amigos y vecinos de las 21 personas fallecidas a bordo del pesquero Villa de Pitanxo han homenajeado este sábado a las víctimas del naufragio con un acto en conmemoración del cuarto aniversario de lo sucedido, que ocurrió el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova.

El Paseo Alcalde Blanco, en Marín (Pontevedra), ha sido de nuevo el lugar escogido para este homenaje, que ha consistido en una ofrenda floral y, después, una misa oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

Al acto han acudido diferentes representantes institucionales, como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilando, que, en su intervención, ha situado como un "verdadero homenaje" que "no pocas personas" encontrasen en el dolor "motivos para trabajar y luchar en defensa de la verdad".

"Hemos de responder a vuestra determinación con la nuestra y evitar la indefensión ya que hablamos de vidas humanas y de derecho de los trabajadores", ha asegurado.

También ha mostrado su confianza en la justicia y ha expresado "esperanza" de que esta traiga "la necesaria verdad y la imprescindible reparación". Además, para Gabilondo, esta memoria es "reconocimiento" hacia aquellas personas que trabajan en la mar y "que han acabado su vida en ellas" y aquellas a quienes "en cada despedida siempre les cabe esperar su retorno".

Asimismo, al acto han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.