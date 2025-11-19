El acuerdo para la descentralización de la docencia de Medicina irá este jueves al Consello de Docencia Clínica

VIGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Docencia Clínica se reunirá este jueves a primera hora de la mañana para abordar la ratificación del acuerdo alcanzado entre las tres universidades gallegas y la Xunta para la descentralización de la docencia de Medicina.

Los flecos del documento se cerraron este lunes en una reunión del grupo de trabajo celebrada en Vigo, en la que participaron los tres rectores, Antonio López (USC), Manuel Reigosa (UVigo) y Ricardo Cao (UDC), junto con el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, y la vicegerente del Sergas, Carmen Balboa.

El pacto alcanzado supone que el proceso de descentralización de docencia del Grado de Medicina comenzará el próximo curso, con la docencia práctica de 5º, mientras que en el curso 2027-28 seguirá con la docencia teórica y práctica de 5º, y culminará en el curso 2028-2029 con la descentralización del 4º curso.

El acuerdo supondrá la creación de dos unidades docentes adicionales, con epicentro en los complejos hospitalarios de Vigo y A Coruña, así como la implementación de 40 plazas de profesores nuevas que financiará la Xunta. Igualmente, la redistribución llevará a 100 alumnos a Vigo y otros tantos a la unidad docente de A Coruña, mientras que 200 se quedarán en Santiago.

El rector de la institución académica viguesa, Manuel Reigosa, ha trasladado este miércoles su convencimiento en que el acuerdo alcanzado será ratificado en el Consello de Docencia Clínica de las próximas horas e, igualmente, ha mostrado su confianza en que los Consellos de Goberno de las tres universidades (que podrían celebrarse a final de este mes) avalarán el pacto.

En el caso de la UVigo y de la UDC, aunque las expresiones de interés formuladas para la implantación de grados de Medicina propios quedarán en suspenso, ambas universidades seguirán trabajando "internamente" por si fuera "necesario un plan B". De cualquier modo, los tres rectores han valorado que, al contrario que el acuerdo de 2015, el alcanzado este año presenta plazos muy concretos para su desarrollo.

Manuel Reigosa ha señalado que, aunque su etapa como rector finalizará en mayo próximo, su "aspiración" sería que se llegara a una "titulación compartida" en el caso de Medicina. No obstante, ha insistido en que el acuerdo alcanzado es "positivo" para la UVigo, para la docencia de Medicina y para el sistema universitario gallego, y así lo defenderá ante el Consello de Goberno de la institución viguesa.